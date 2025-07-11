Глава Ленинского округа проверил строительство индустриального парка «Титан»

Ход строительства государственного индустриального парка, расположенного в Ленинском округе, проинспектировали глава муниципалитета Станислав Каторов и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Они оценили темпы работ.

Сейчас специалисты возводят промышленное здание и сопутствующую инженерную инфраструктуру. Резидентами парка станут группа компаний «Протектор», «Совком Индастриал», «Тайм», Холдинг «Строительный Альянс», группа компаний «Росатом» и ряд других предприятий.

«Безусловно, приоритетным вопросом является транспортная доступность для будущих сотрудников. Для улучшения логистики мы рассматриваем увеличение количества автобусов на маршрутах № 59 и № 10, а также планируем запуск автобуса № 379 в ЖК „Суханово“, что обеспечит удобный доступ к МЦД-2 и станции „Расторгуево“. Кроме того, при необходимости рассмотрим возможность организации отдельного маршрута от станции метро „Домодедовская“ для будущих студентов колледжа госпарка», — отметил Станислав Каторов.

Добавим, что «Титан» будет первым государственным индустриальным парком в Подмосковье. Благодаря реализации проекта создадут свыше пяти тысяч новых рабочих мест. Все это стало возможным при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.