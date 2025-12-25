Глава Ленинского округа проверил строительство детского сада в ЖК «Зеленые аллеи»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 23 декабря провел выездную проверку на объекте строительства дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Зеленые аллеи». Детский сад, рассчитанный на 155 мест, возводится компанией-застройщиком «Самолет».

Станислав Каторов сообщил, что с вводом этого детского сада исчезнет очередь для детей от трех до семи лет в этой локации.

Уточняется, что подрядчику удалось значительно ускорить процесс: если в августе работы продвигались с минимальной скоростью, то сейчас здание уже готово.

Уже завершены основные строительные работы, до конца 2025 года ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Чистовая отделка здесь полностью завершена, в настоящее время идет активная комплектация учреждения: специалисты отмывают помещения, устанавливают мебель и завозят весь необходимый инвентарь.

Планируется, что уже в начале февраля 2026 года первые воспитанники смогут начать посещение данного детского сада.

Отметим, что в новом трехэтажном детском саде жилого комплекса «Зеленые аллеи» обустроены шесть групповых комнат, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов — медицинский, психолога и логопеда. Проект включает безбарьерную среду для маломобильных групп населения. На территории благоустроили игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.