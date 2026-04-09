Глава Ленинского округа проверил строительство детского сада на 200 мест

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Полякова совместно с депутатским корпусом посетили строящееся дошкольное образовательное учреждение «Малыш» на 200 мест в Видном. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области на 2023–2028 годы».

На сегодняшний день ведутся работы по бетонированию плиты перекрытия, устройству песчаного основания и армированию вертикальных конструкций. На объекте трудятся 28 человек: разнорабочие, монолитчики, инженерно-технический персонал, геодезист, дежурный электрик, а также задействована техника для строительных работ.

«Все идет строго по графику и в полном соответствии с проектом — это очень важный социальный объект для города. Детский сад исторически находился в центре, но последние 15 лет почти не использовался: здание устарело и находилось в аварийном состоянии. Сегодня здесь строится современное здание с новыми технологиями, где будут созданы комфортные и безопасные условия для малышей, а воспитатели получат все возможности для их всестороннего развития и обучения по современным стандартам», — сказала Алла Полякова.

«Очень важно, что в нашем округе создаются новые современные детские сады. В здании предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также кабинеты для дополнительного творчества. На прилегающей территории будут оборудованы современные игровые площадки с теневыми навесами. Продуманная планировка и учет специфики окружающей застройки позволят создать максимально комфортные условия для развития детей», — отметил Станислав Каторов.

Современное дошкольное учреждение возводится на месте ранее снесенного ветхого здания. Завершить все работы и подготовить объект к открытию планируется в 2027 году.