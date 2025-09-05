Глава Ленинского округа проверил строительство детсада в ЖК «Новое Видное»

Возведение современного детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, заканчивается в жилом комплексе «Новое Видное», расположенном в деревне Калиновка. Руководитель муниципалитете Станислав Каторов проконтролировал, как идут работы.

Специалисты уже подвели к зданию все необходимые коммуникации и занимаются черновой отделкой помещений. Выполнены предварительное оштукатуривание стен и укладка напольной плитки.

Площадь трехэтажного здания детского сада составляет 4,4 тысячи квадратных метров. На первых двух этажах разместятся по пять групповых блоков, на третьем — четыре. Для каждой группы оборудуют игровую зону с беседками, теневыми навесами, спортивными и развивающими элементами. На территории посадят деревья и кустарники.

Детский сад планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. «Важно, что ввод детского сада увязан с завершением первой очереди жилой застройки, что предусматривает расселение двух домов на улице Калиновой, как мы ранее обсуждали с жителями», — отметил Станислав Каторов.