Глава Ленинского округа проверил социальные объекты в поселке Развилка

Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил учреждения культуры, образования и спорта в поселке Развилка и в ближайших населенных пунктах. Во время обхода он также проверил качество содержания придомовых территорий и общественных пространств.

Руководитель муниципалитета оценил, насколько грамотно и эффективно наладили в заведениях социальной инфраструктуры рабочие процессы.

«Наиболее крупное учреждение — оздоровительно-образовательный центр „Дельфин“. Через него проходит порядка 15 тысяч человек в месяц. Благодаря грамотному руководству, удается эффективно совмещать и спортивную, и образовательную деятельность», — отметил Станислав Каторов.

Глава Ленинского округа добавил, что здание возвели более 20 лет назад. Там воспитали спортсменов различного уровня, например, двукратного победителя Олимпиады, пловца Евгения Рылова. Еще один корпус учреждения находится в Видном.

Станислав Каторов побывал и в центре детского творчества «Импульс». Около 500 ребят занимаются там спортом, танцами, изучают краеведение. Помимо этого, руководитель муниципалитета посетил библиотеку, а также детскую школу искусств «Времена года», в которой воспитанники осваивают навыки игры на различных музыкальных инструментах, обучаются изобразительному искусству и хореографии.

Во время проверки социальных объектов глава Ленинского округа обратил внимание и на состояние близлежащих территорий. Он поручил профильным специалистам облагородить пешеходные дороги и тротуары, дворы и общественные пространства в населенных пунктах.