Глава Ленинского округа проверил ремонт в квартирах после атаки БПЛА

В Ленинском округе продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА. Рабочие завершили ремонт в квартире № 6К2 в Западном квартале и приступили к восстановлению фасада.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход восстановительных работ после атаки беспилотников.

«Оценил прогресс восстановительных работ в доме № 6К2 в Западном квартале. Квартира № 487 и общий балкон пострадали здесь наиболее сильно. В сотрудничестве с управляющей компанией ремонт в квартире полностью завершен. Сейчас специалисты занимаются фасадом здания и балконом: монтируют каменную вату, после чего приступят к укладке плит», — сказал глава округа Станислав Каторов.