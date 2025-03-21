Глава Ленинского округа проверил ремонт в квартирах после атаки БПЛА

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа

В Ленинском округе продолжаются восстановительные работы после атаки БПЛА. Рабочие завершили ремонт в квартире № 6К2 в Западном квартале и приступили к восстановлению фасада.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил ход восстановительных работ после атаки беспилотников.

«Оценил прогресс восстановительных работ в доме № 6К2 в Западном квартале. Квартира № 487 и общий балкон пострадали здесь наиболее сильно. В сотрудничестве с управляющей компанией ремонт в квартире полностью завершен. Сейчас специалисты занимаются фасадом здания и балконом: монтируют каменную вату, после чего приступят к укладке плит», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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В Западном квартале также поврежден фасад дома № 5К1 и оконные проемы квартир, расположенных с 18 по 21 этажи.

«Совместно с застройщиком и управляющей компанией мы полностью завершили замену окон. Ремонт фасада продолжается», — подчеркнул Каторов.

Восстановительные работы продолжаются на улице Фокина. Рабочие капитально ремонтируют крышу дома № 6 и меняют оконные проемы. Крыша дома № 5 на Пригородном шоссе уже полностью восстановлена.

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