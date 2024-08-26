Глава Ленинского округа проверил реконструкцию теплосетей в Видном

Магистральный трубопровод системы отопления меняют в Видном для подготовки к зимнему сезону. Ход работ проверил глава Ленинского округа.

Более 70 специалистов и 20 единиц техники работают на четырех участках реконструируемой теплосети в Видном. Они используют современные, энергосберегающие материалы.

В новом оборудовании установлены внутренние датчики для отслеживания состояния трубы. Ход реконструкции проверил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области мы начали масштабную программу по модернизации системы отопления округа, рассчитанную на несколько лет. В этом году мы проводим замену труб на важных участках в Видном, от которых зависит теплоснабжение всего города», — прокомментировал Станислав Каторов.

Глава муниципалитета также отметил, что магистральную теплосеть меняют на Советском проезде. Трубы перекладывают на двух участках проспекта Ленинского Комсомола. Теплотрассу обновляют на улице Березовой. Все работы должны завершить до конца октября.

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