Глава Ленинского округа проверил работу муниципального ЦУРа в Видном

Центр управления регионом в Ленинском округе проверил глава муниципалитета. Он проанализировал количество и основные темы обращений, а также скорость их отработки.

Время обработки запросов и просьб жителей специалистами Центра управления регионом Ленинского округа сократилось. Об этом сообщил глава муниципалитета во время рабочего визита. Он еженедельно отслеживает работу муниципального Центра.

Так, за неделю через портал «Добродел», МСЭД, платформу обратной связи и почту губернатора поступило 852 сообщения. Наиболее активные из них отправили жители комплексов «Пригород Лесное», «Бутово Парк 2», рабочего поселка Дрожжино, сельского поселения Булатниковское и улицы Радужной.

Большинство тем касалось вывоза мусора, ухода за территориями, ремонта тротуаров и дорог, а также нарушений правил парковки.

«Замечаем, что объем обращений уменьшился — в аналогичный период прошлого года их количество было в два раза выше. Более половины обращений уже закрыты. Нам важно не только в срок закрыть жалобу, но и предоставить жителям качественные и обоснованные ответы. Для этого в муниципальном Центре управления регионом назначены ответственные менеджеры по территориям, которые тщательно следят за своей зоной и погружены в работу только в одном округе», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он также отметил, что работу над повышением уровня эффективности обработки обращений в округе продолжат.

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