Глава Ленинского округа проверил работу детского сада в ЖК «Первый квартал»

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил детский сад школы № 11, который открыли в жилом комплексе «Первый квартал» в 2023 году. Руководитель муниципалитета осмотрел основные помещения учебного заведения, побеседовал с родителями и педагогами.

Станислав Каторов отметил, что при строительстве новых объектов образования важно учитывать опыт, полученный в уже открытых дошкольных учреждениях.

«Необходимо было узнать мнение родителей и воспитателей о здании детского сада и определить нюансы, на которые застройщикам нужно обратить внимание», — добавил он.

Для руководителя муниципалитета организовали экскурсию по учреждению. Станислав Каторов побывал в комнатах для малышей и зонах отдыха, посетил медицинский кабинет, пищеблок и другие помещения.

Во время обхода заместитель директора по дошкольному отделению Видновской школы № 11 Яна Николаева отметила, что в здании детского сада комфортно и воспитанникам, и педагогам, за время работы учреждения никаких минусов не нашли.

«Здесь есть амфитеатр с многоуровневыми сиденьями, залы для спорта, танцев и музыки, открытая зона для воспитателей, кабинеты психолога, логопеда и медицинского работника, кухня, прачечная и 12 групповых комнат для детей», — сказала Яна Николаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них возведут в Люберцах.