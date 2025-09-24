Глава Ленинского округа проверил обновленную аварийно-диспетчерскую службу

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил обновленную аварийно-диспетчерскую службу Муниципального унитарного предприятия «Видновское ПТО ГХ», где мониторят работу систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Объект оснастили современным оборудованием и технологиями по самым высоким стандартам.

Как рассказал Станислав Каторов, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева автоматизировали котельные, установив датчики на каждой из них.

«Теперь мы расширяем эту работу на центральных тепловых пунктах, канализационных и водонасосных станциях, чтобы обеспечить полную диспетчеризацию водоканала и теплосети. Сегодня на 14 ЦТП уже установили датчики, обеспечивающие передачу информации в системы различных уровней. Она отображается на мнемосхеме, что позволяет оперативно видеть температуру, давление и наличие воды в сетях», — отметил руководитель муниципалитета.

Всего в Видном 46 котельных. Там проживает большое количество горожан, поэтому надежная работа инфраструктуры очень важна. Вместе с обновлением диспетчерской службы в этом году в Ленинском округе продолжается масштабная замена труб и коммуникаций теплосети. Работы проводят на более чем 20 локациях.

Отметим, что все пробные топки прошли успешно. Ленинский округ полностью подготовили к осенне-зимнему сезону. С сегодняшнего дня в муниципалитете стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в социальные объекты: школы, детские сады, больницы, объекты культуры и спорта. Затем ресурсом обеспечат и жилые дома.