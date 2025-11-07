Глава Ленинского округа проверил модернизацию тепловых сетей

В поселке Развилка уже полностью готовы два участка. В Видном заканчивается благоустройство на улице Советской от дома № 48а до дома № 12 и от дома № 34/1 до дома № 28. Строителям осталось переложить трубы на трех участках. Все работы планируют завершить до 31 декабря.

На проспекте Ленинского Комсомола продолжается установка новых труб вблизи домов № 35 и № 17К2. Однако на ряде объектов ситуация требует особого внимания — там продолжаются раскопки и замена поврежденных участков теплотрассы. На каждой производственной площадке задействовано порядка 15 специалистов, что позволило ускорить темп работ.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов сообщил, что в 2026 году программа по модернизации систем теплоснабжения и водоснабжения будет продолжена благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Предполагаем проведение аналогичного объема работ, включая замену нескольких участков тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Наша цель — привести в порядок системы, которые не ремонтировались на протяжении 50 лет», —рассказал руководитель муниципалитета.