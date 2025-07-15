Глава Ленинского округа проверил модернизацию теплосетей

Работа по обновлению систем теплоснабжения активно продолжается в муниципалитете. Глава округа Станислав Каторов побывал с инспекцией на ключевых участках в городе Видное и поселке Развилка.

Руководитель муниципалитета осмотрел три участка тепловых сетей по улице Советской в Видном, а также две территории в Развилке на Проектируемом проезде № 5538 и на Южном проезде. Специалисты выполняют демонтаж старых и монтаж новых тепловых линий. На участках по улице Советской от дома № 12 до пересечения с Советским проездом, а также от центрального теплового пункта № 3А до дома № 28 работы выполнены на 60%.

Станислав Каторов отметил, что работа, по предварительной оценке, идет в соответствии с графиком. «На нескольких участках мы видели уже смонтированную теплосеть, которая ожидает отопительного сезона. На многих участках уже смонтированы байпасы», — рассказал глава Ленинского округа.

Модернизация теплосетей находится на особом контроле и будет завершена до 1 сентября, в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.