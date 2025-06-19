Глава Ленинского округа проверил модернизацию тепловых сетей в Видном

Реализовывать программу начали в прошлом году. Ее запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Один из участков обновления коммуникаций находится на Советской улице, возле дома № 12. Сейчас старый трубопровод, прослуживший около полувека и пребывавший в аварийном состоянии с сильной коррозией, демонтирован и вывезен, также расчищен старый канал. Рабочие готовят основание из песка для прокладки новых труб», — прокомментировал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Подобные работы проходят и на участке от дома № 34К2 до дома № 28 по Советской улице. Глава муниципалитета обговорил с исполнителями сроки окончания работ.

Отметим, что всего в рамках программы в Ленинском округе обновят 17 участков теплосетей. В этом году также реконструируют три тепловые подстанции — в Измайлове, Новодрожжине и на Петровском проезде.