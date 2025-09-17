Глава Ленинского округа проверил капремонт тепловых сетей в Видном и Развилке
В городе Видное и в поселке Развилка Ленинского городского округа модернизировали основные участки тепловых сетей. Руководитель муниципалитета Станислав Каторов проверил качество выполненных работ.
Во время обхода глава Ленинского округа отметил, что подрядная организация демонстрирует высокие темпы работ — основные объекты уже подготовили к запуску.
«Проведенная модернизация основных участков тепловых сетей в Видном и Развилке улучшит надежность и качество отопления для жителей. Все работы завершат в рамках установленных сроков до старта отопительного сезона», — рассказал Станислав Каторов.
На участке от дома № 13 до дома № 8 по улице Советской в городе Видное специалисты уже завершили монтаж трубопровода. Они проверили все соединения, осталось установить неподвижные опоры и заизолировать стыки. Высокая готовность и на участке от дома № 28 до № 32. Здесь смонтировали новую запорную арматуру, ресурсом жителей обеспечат в полном объеме. В самое ближайшее время специалисты выполнят оставшиеся работы по технологическому присоединению к центральному тепловому пункту № 3.
Отдельное внимание уделят самому протяженному участку тепловой сети в поселке Развилка. Он включает в себя два отрезка: между домами № 14 и № 9, и от дома № 29 до дома № 1 А. Сейчас специалисты выполняют изоляцию стыков и засыпают траншеи, уже приступили к работам по благоустройству территории.
Отметим, что до конца 2027 года в округе планируют модернизировать еще три котельные: в Развилке, Измайлово и Суханово, а также обновить 20 центральных тепловых пунктов и тепловую сеть в Развилке.