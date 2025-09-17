Глава Ленинского округа проверил капремонт тепловых сетей в Видном и Развилке

Во время обхода глава Ленинского округа отметил, что подрядная организация демонстрирует высокие темпы работ — основные объекты уже подготовили к запуску.

«Проведенная модернизация основных участков тепловых сетей в Видном и Развилке улучшит надежность и качество отопления для жителей. Все работы завершат в рамках установленных сроков до старта отопительного сезона», — рассказал Станислав Каторов.

На участке от дома № 13 до дома № 8 по улице Советской в городе Видное специалисты уже завершили монтаж трубопровода. Они проверили все соединения, осталось установить неподвижные опоры и заизолировать стыки. Высокая готовность и на участке от дома № 28 до № 32. Здесь смонтировали новую запорную арматуру, ресурсом жителей обеспечат в полном объеме. В самое ближайшее время специалисты выполнят оставшиеся работы по технологическому присоединению к центральному тепловому пункту № 3.

Отдельное внимание уделят самому протяженному участку тепловой сети в поселке Развилка. Он включает в себя два отрезка: между домами № 14 и № 9, и от дома № 29 до дома № 1 А. Сейчас специалисты выполняют изоляцию стыков и засыпают траншеи, уже приступили к работам по благоустройству территории.

Отметим, что до конца 2027 года в округе планируют модернизировать еще три котельные: в Развилке, Измайлово и Суханово, а также обновить 20 центральных тепловых пунктов и тепловую сеть в Развилке.