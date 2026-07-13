Глава Ленинского округа проверил качество капремонта кровли дома в Видном

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов вместе с жителями дома № 6 на улице Фокина в Видном оценил результаты ремонта кровли. Работы проведены в рамках программы капитального ремонта Фонда капитального ремонта Московской области.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов совместно с представителями администрации и жителями дома № 6 на улице Фокина в Видном проверил качество выполненных работ по ремонту кровли. Ремонт проведен силами Фонда капитального ремонта Московской области.

Новое кровельное покрытие соответствует установленным требованиям и обеспечит надежную защиту дома от воздействия погодных условий в течение всего года.

«Благодарю жителей за активную позицию. Такие совместные обходы позволяют нам не только контролировать качество работы подрядных организаций, но и непосредственно на месте оперативно обсуждать локальные вопросы. Будем дальше развивать и улучшать городскую среду в Ленинском округе в сотрудничестве с жителями», — отметил Станислав Каторов.

В ходе встречи обсудили не только результаты ремонта крыши, но и дальнейшее благоустройство дворовой территории. Жители предложили рассмотреть возможность увеличения числа парковочных мест и установки шлагбаума на придомовой территории.

Все обращения взяты в работу. В ближайшее время специалисты проведут дополнительное обследование двора, чтобы оценить технические возможности и предложить жителям оптимальные варианты решений.

В 2026 году в Ленинском округе запланирован капитальный ремонт 29 многоквартирных домов. В рамках программы предусмотрены ремонт фасадов, замена кровельных покрытий, обновление внутренних инженерных систем, ремонт фундаментов, электроснабжения и газопроводов.