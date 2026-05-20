Глава Ленинского округа проверил ход благоустройства Коробовского лесопарка

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов осмотрел первый этап работ по благоустройству Коробовского лесопарка. Проект охватывает территорию площадью 65 гектаров и реализуется в рамках региональной программы развития городской среды.

В Коробовском лесопарке продолжаются работы по обновлению территории и созданию новой инфраструктуры для отдыха. На объекте уже ведется устройство временных подъездных путей из бетонных плит, устанавливаются сваи под будущие пешеходные настилы и формируются основания для прогулочных дорожек. Работы выполняются по утвержденному графику.

В пресс-службе главы округа отметили, что проект направлен на создание современного и удобного пространства для жителей. После завершения благоустройства здесь появятся входные группы, велопарковки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также экотропы с деревянными настилами. Для повышения безопасности планируется установка камер системы «Безопасный регион».

«Благоустройство Коробовского лесопарка — один из ключевых проектов для нашего округа. Мы стремимся сохранить природную среду и одновременно создать современную инфраструктуру. В результате жители получат комфортное место для отдыха, а лесопарк станет важной точкой притяжения для всего округа», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Реализация проекта проходит в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». По завершении всех этапов территория лесопарка будет приспособлена для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха.