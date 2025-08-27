Глава Ленинского округа проверил готовность теплообъектов к отопительному сезону

Модернизация тепловых сетей в Ленинском округе достигла 90%. Об этом сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов, который накануне оценил готовность объектов системы теплоснабжения к предстоящему сезону.

Станислав Каторов побывал на ряде участков. Так, большинство работ на пяти зонах тепловых сетей в Видном и поселке Развилка почти завершены.

«Наша задача — обеспечить надежную и бесперебойную работу тепловых сетей. Мы тщательно контролируем ход работ на каждом участке, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены качественно и в срок. Планируем провести пробные пуски во второй половине сентября. Работы ведутся в соответствии с графиком», — сказал Станислав Каторов.

Высокой готовности сезону уже достигли на нескольких объектах. Например, на Советской улице в Видном выполнено 90% запланированных работ. Врезку в действующие сети уже произвели от дома № 14 до дома № 9 в поселке Развилка.

Отметим, что в этом году в рамках программы в округе должны заменить более восьми километров теплотрасс, реконструировать три центральных тепловых пункта и проложить новый участок теплосети.