Глава Ленинского округа проверил готовность детсада школы № 11 ко Дню знаний

В жилом комплексе «Эко Видное 2.0» в Ленинском городском округе с опережением графика возвели дошкольный корпус школы № 11 на 310 мест. Глава муниципалитета Станислав Каторов посетил образовательное учреждение, чтобы проверить его готовность к 1 сентября.

Как рассказал глава округа, изначально планировали, что детский сад сдадут ближе к концу года.

«Мы обратились к застройщику с просьбой завершить работы досрочно, как и в случае со школой. Новый детский сад к 1 сентября полностью готов: все залы и помещения оборудовали современной мебелью и техникой, штат укомплектовали, прилегающую территорию благоустроили», — отметил Станислав Каторов.

Руководитель муниципалитета добавил, что туда уже записались порядка 200 детей. К концу октября текущего года все места в образовательном учреждении полностью займут.

Трехэтажное здание дошкольного корпуса школы № 11 общей площадью 3,7 тысяч квадратных метров вместит 13 групп с детьми от двух до семи лет. При проектировании специалисты уделили большое внимание энергоэффективности и максимальному использованию естественного освещения. Например, в актовом и музыкальном залах установили двусветные окна, которые наполняют помещения светом.

«На первом этаже разместили группы для самых маленьких, на втором — музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты психолога и логопеда, на третьем — подготовительную группу и универсальное пространство для кружков», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, территорию детского сада оснастили системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

Напомним, что новый детский сад стал частью масштабной образовательной инфраструктуры жилого комплекса «Эко Видное 2.0». В декабре здесь также построили школу на 1100 учащихся, а в 2019 году ввели в эксплуатацию еще один детский сад на 200 мест.