Глава Ленинского округа проверил благоустройство дворовых территорий

В Ленинском городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий в рамках областной программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В этом году в план вошли 13 адресов, ход работ на объектах проверил глава муниципалитета Станислав Каторов.

На сегодняшний день подрядчики приступили к благоустройству 11 дворовых территорий. Еще по двум адресам работы начнутся в начале августа. Все объекты находятся на контроле, завершить их планируют качественно и в установленные сроки.

«В этом году мы благоустраиваем 13 дворовых территорий. Подрядчики уже приступили к работам на 11 объектах, еще по двум адресам выход запланирован на начало августа. Мы держим ход работ на контроле, важно завершить все качественно и в срок», — отметил Станислав Каторов.

Новые дворы появятся в Видном, Молоково, Боброво, Новодрожжино, Дрожжино и Горках Ленинских. Работы уже завершены в поселках Молоково и Новодрожжино, а также в городе Видное на улицах Советской и Школьной.

В настоящее время специалисты проводят экспертизу выполненного благоустройства. Остальные объекты планируется сдать до конца лета в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе продолжается обновление пешеходных коммуникаций по программе «Пешком». В этом году работы проходят на 38 участках, 23 из которых уже готовы.