Глава Ленинского округа провел встречу с жителями

В Лопатинской школе 7 апреля прошла встреча главы Ленинского городского округа Станислава Каторова с жителями в формате выездной администрации. В мероприятии приняли участие заместители главы, руководители профильных управлений, депутаты, а также представители областных министерств, силовых структур и транспортных ведомств.

В рамках открытого диалога обсудили актуальные для жителей темы: содержание и ямочный ремонт дорог, обустройство пешеходных переходов на Сухановской улице, парковочного пространства и контейнерных площадок, транспортную доступность, строительство Южно-Лыткаринской автомобильной дороги, содержание территорий и возведение социальных объектов в жилом комплексе «Видный город», а также вопросы территориальной безопасности и благоустройства. Кроме того, рассмотрели возможность реконструкции памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Суханово.

«Такие встречи имеют огромное значение, поскольку дают возможность в формате прямого общения с жителями быстро реагировать на наиболее актуальные вопросы. Мы проводим их на регулярной основе в разных районах муниципалитета», — подчеркнул Станислав Каторов.

Отдельно с жителями обсудили вопросы транспортной доступности. По итогам встречи приняли решения по работе наиболее востребованных маршрутов.

«Мы внимательно следим за тем, что говорят пассажиры. К примеру, по маршруту № 379 от Видного до Бутово пассажиры сообщали, что автобусы иногда не приходят по расписанию. Вопрос взяли в работу, и уже в мае мы добавим на линию еще три больших автобуса к тем восьми, что уже ходят. Когда жители напрямую говорят нам о проблемах, дело движется гораздо быстрее. Кроме того, большое содействие оказывает администрация, и это очень сокращает путь от постановки задачи до ее решения», — рассказал генеральный директор акционерного общества «Мострансавто» Андрей Майоров.

Все озвученные вопросы приняты в работу профильными отделами администрации Ленинского округа.