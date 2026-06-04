Глава Ленинского округа провел встречу с жителями Старого поселка в Развилке

От жителей Старого поселка в Развилке поступили обращения с просьбой провести обход территории. Для оперативного решения вопросов 2 июня глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с заместителями, профильными специалистами администрации и депутатским корпусом посетил дома № 1–11, чтобы лично оценить состояние жилого фонда, обсудить содержание территории и ход реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

В ходе обхода особое внимание уделили расселению аварийного фонда. На сегодняшний день из запланированных к расселению домов уже переселены жильцы 15 квартир. В доме № 1 новое жилье получили четыре семьи, в доме № 5 расселены две квартиры, в доме № 8 — одна квартира, а дом № 3 расселили полностью. Остается переселить жильцов еще шести квартир в этих домах. Работа по переселению продолжается до полного завершения программы, и каждая семья, которая ждет новых комфортных условий, получит их в срок.

«Мы провели встречу, чтобы детально разобрать вопросы, которые волнуют жителей Старого поселка. Благодарю всех за конструктивный диалог, неравнодушие и искреннюю заинтересованность в решении общих задач», — сказал Станислав Каторов.

Помимо темы переселения, в центре внимания оказались вопросы текущего содержания поселка. Часть обращений решили на месте — жители получили разъяснения от профильных специалистов в ходе обхода. Остальные вопросы зафиксировали и передали в работу.