Глава Ленинского округа провел встречу с жителями деревни Дальние Прудищи

Станислав Каторов вместе с заместителями и руководителями профильных управлений 5 июня посетил населенный пункт с рабочим визитом. Главной темой стали благоустройство, содержание детской игровой площадки и соблюдение земельного законодательства.

Жители подняли вопрос вывоза строительного мусора с одного из земельных участков. Правообладателям уже направили требование ликвидировать незаконные навалы и установить ограничения для въезда стороннего транспорта. Также в планах — расширение проезда для улучшения транспортной доступности.

Рассмотрели вопрос ремонта и содержания детской игровой площадки. По итогам осмотра приняли решение включить ее в реестр бесхозяйного имущества с последующей передачей в муниципальную собственность. Это позволит содержать и ремонтировать площадку за счет средств местного бюджета.

Кроме того, обсудили использование участков не по назначению: размещение хостелов, магазинов, автосервисов и морских контейнеров. Правообладателям выдали предписания, часть материалов готовится к передаче в суд. По некоторым участкам самовольный захват уже устранили — заборы демонтировали как силами администрации, так и сами собственники.

Станислав Каторов отметил, что все озвученные вопросы взяты на личный контроль. Он поблагодарил жителей за активную позицию и готовность к конструктивному диалогу.