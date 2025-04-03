Глава Ленинского округа провел встречу с жильцами аварийного дома

Глава Ленинского округа Станислав Каторов, руководители профильных отделов администрации и представители группы компаний «Самолет» встретились с жителями аварийного дома № 28, расположенного на Лесной улице в поселке Володарского. Собственникам ветхого жилья предложили квартиры в жилом комплексе «Новое Видное».

По словам Станислава Каторова, необходимо сохранить для жителей доступ к социальной инфраструктуре после переезда.

«Новый жилой комплекс будет включать семь детских садов, четыре школы, медицинское учреждение, спортивно-оздоровительный центр, а также коммерческие площади и парковки», — рассказал руководитель муниципалитета.

Участники встречи обсудили процесс переселения. Жители задали представителям администрации Ленинского округа и специалистам компании «Самолет» всю интересующие вопросы.

«Для собственников мы уже заложили резервные варианты, рассчитали денежную компенсацию, которую обязаны предложить в первую очередь. Все конструктивные решения будем обсуждать на дальнейших встречах с жильцами, включая планировочные решения, этажи и отделку», — пояснила руководитель отдела расселения группы компаний застройщика Ольга Каминская.

Она также добавила, что дома почти построили и до фактического переезда, а его запланировали в конце года, осталось довольно мало времени.

Отметим, что такие собрания прошли и с жителями домов № 1 и № 2 на станции Калинина. Совсем скоро встречи по вопросам переселения организуют с жильцами домов № 8А, № 11 и № 12 на Текстильной улице, дома № 10 на Центральной улице, дома № 5А на Лесной улице и дома № 24/2 на Павловской улице в Видном.