Глава Ленинского округа провел встречу с сотрудниками научного центра «Газпрома»

Встреча в формате выездной администрации прошла на площадке ВНИИГАЗ в поселке Развилка. С сотрудниками предприятия пообщался глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Главе муниципалитета подробно рассказали о работе научного центра. С руководством компании он обсудил планы и развитие на территории Ленинского округа.

Также все желающие сотрудники могли задать вопросы руководителю округа и его команде. Большинство вопросов касалось транспортной инфраструктуры, медицинского обслуживания, развития территорий, программы переселения из аварийного жилья и ряда других отраслей.

«ВНИИГАЗ является одним из важнейших предприятий региона, и многие его работники проживают в Ленинском округе. Этот формат встречи был реализован здесь впервые и получил высокую оценку участников», — отметил Станислав Каторов.