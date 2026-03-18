Глава Ленинского округа принял участие в совещании правительства Подмосковья

Станислав Каторов принял участие в видеоконференции под руководством губернатора Андрея Воробьева. На встрече обсудили подготовку к паводкам, профилактику подтоплений и переход дорожных служб на весенний режим работы.

Каторов отметил, что подготовка к паводку требует слаженной работы всех служб. На особом контроле — состояние гидротехнических сооружений, ливневок и дренажных систем.

«Важно не допустить подтоплений жилых домов и обеспечить безопасность людей. Все службы переведены в режим повышенной готовности», — подчеркнул глава округа.

В весенне-летний период задействуют 60 единиц техники и 82 дорожных рабочих. Управляющие компании проводят очистку территорий, рыхление снега для ускорения таяния, проверку дренажных насосов и очистку водоотводов. Прогнозируемый уровень подъема воды в реках ожидается выше среднегодовых значений.

Подготовка к паводку началась заранее. Утвержден состав противопаводковой комиссии, проведено заседание КЧС, проверены объекты жизнеобеспечения, очищены ливневки и водостоки. Организован ежедневный мониторинг уровня воды в реках Битца, Гвоздянка и Пахра с помощью четырех электронных вешек в зонах возможного подтопления. Проводится информирование жителей о правилах безопасности в паводковый период.