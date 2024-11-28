Глава Ленинского округа принял участие в съезде Совета муниципалитетов

XI съезд Совета муниципальных образований Подмосковья собрал глав городских округов и председателей местных советов депутатов. Делегатами от Ленинского округа выступили руководитель муниципалитеа Станислав Каторов и глава совета депутатов Станислав Радченко.

На съезде были подведены итоги за три года работы, а также определены цели и задачи дальнейшей деятельности. За отчетный период было проведено 327 мероприятий, рассмотрено 1280 обращений, члены Совета приняли участие в 43 заседаниях комитета по местному самоуправлению.

«За эти годы организация зарекомендовала себя как важный инструмент для установления межмуниципального диалога, объединяя 57 городских округов региона», — отметил Станислав Каторов. Он добавил, что такое взаимодействие помогает создать комфортную городскую среду и повысить уровень жизни жителей Подмосковья.

В завершении мероприятия начальник областного управления Министерства юстиции России Михаил Зелепукин объяснил руководителям муниципалитетов, как нужно приводить уставы в соответствие с законодательством страны.

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