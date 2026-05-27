Глава Ленинского округа поздравил выпускников школы № 11 в Видном

Праздник собрал выпускников, их родителей, преподавателей, представителей администрации, депутатского корпуса и духовенства.

«Сегодня у вас праздник. От всего сердца хочу сказать три главных „спасибо“. Спасибо вашим учителям — именно они сделали из вас тех, кто вы есть сегодня. Дали вам возможность выбрать ведущую специальность, будь то математика, русский язык, литература или география, и сориентировать вас в жизни. Второе слово „спасибо“ — вашим родителям. Когда в семье вас ждут и любят — это самое главное. Ну и самые громкие слова „спасибо“ — конечно же, вам, ребята. Без вас не было бы школы, без вас не было бы души. Для вас была построена эта школа. Хочу пожелать вам две вещи: удачи и успехов. Все получится», — обратился к выпускникам Станислав Каторов.

Для гостей подготовили программу с творческими номерами от выпускников и педагогов. Выступили воспитанники клуба «Звездный вальс». Одним из самых трогательных моментов стал танец выпускниц с отцами.

Глава округа также вручил благодарственные письма активистам «Молодой Гвардии» — выпускникам, проявившим общественную активность и участвовавшим в жизни округа.

Этот выпуск стал вторым для школы № 11, открывшей свои двери в 2025 году.