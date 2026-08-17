Глава Ленинского округа поздравил с юбилеем почетного гражданина Подмосковья

В Ленинском городском округе 15 августа поздравили с 85-летним юбилеем заслуженного экономиста России, почетного гражданина Московской области Евгения Ивановича Ускова. С днем рождения ветерана труда приехал поздравить глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Евгений Усков родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Свою трудовую деятельность он начал в 1958 году токарем на Егорьевском станкостроительном заводе «Комсомолец». Позже получил инженерную специальность и продолжил карьеру в системе управления промышленностью региона.

После службы в армии Евгений Иванович возглавил инструментальный цех предприятия, затем работал в плановой комиссии Мособлисполкома. Через несколько лет стал заместителем председателя Комитета по экономике, а в 1998 году занял должность первого заместителя министра промышленности правительства Московской области.

Почти два десятилетия Евгений Усков посвятил развитию Московского областного союза промышленников и предпринимателей. За многолетний труд и вклад в развитие региона он награжден орденом Почета, ему присвоено звание почетного гражданина Московской области.

«Жизнь Евгения Ивановича — пример беззаветного служения. Нам есть чему поучиться у человека, который прошел путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности региона. Многие годы он возглавлял Московский областной союз промышленников и предпринимателей, внося значительный вклад в развитие экономики Подмосковья», — отметил Станислав Каторов.

Сегодня Евгений Иванович вместе с супругой Екатериной Сергеевной воспитывает детей и внуков, передавая им свой жизненный и профессиональный опыт.