Глава Ленинского округа посетил завод по производству газовых счетчиков

30 июля Станислав Каторов вместе с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым приехали на предприятие «Газдевайс», которое работает с 1997 года. Здесь трудятся около 150 человек, а мощности позволяют выпускать более миллиона приборов в год.

Продукция компании используется для учета газа в квартирах, частных домах и на коммунальных объектах. Предприятие развивает собственные технологии учета и цифровые системы сбора данных. Вся продукция подтверждена Европейским сертификатом качества и сертификатами Международной организации законодательной метрологии.

Роман Терюшков отметил, что завод является примером успешного промышленного предприятия, поддержка которых важна для развития экономики округа и области.

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития производства, увеличения объемов выпускаемой продукции и создания новых рабочих мест. Также сотрудники озвучили предложения по благоустройству Тимоховского лесопарка. Их пожелания приняты в работу.