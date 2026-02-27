Глава Ленинского округа посетил складской комплекс

25 февраля Станислав Каторов вместе с коллегами побывал на промышленной площадке, работающей в округе с 2015 года. Делегация ознакомилась с деятельностью компаний-резидентов, включая производителя спортивного питания и фармацевтическое предприятие.

Складской комплекс «Альтаир» площадью порядка 32 тысяч квадратных метров является одной из крупных промышленных площадок муниципалитета. Здесь представлены современные складские помещения класса А и Б, площади под производство, холодильные склады, а также офисные помещения с возможностью оформления юридического адреса.

В ходе визита делегация посетила предприятие «АКАДЕМИЯ-Т» — российского производителя спортивного и лечебно-профилактического питания с 30-летней историей. Также глава округа побывал на складских помещениях фармацевтической компании «Джодас Экспоим», занимающейся производством и реализацией лекарственных средств.

«Это одна из крупных промышленных площадок нашего округа, где созданы комфортные условия для ведения бизнеса. Здесь размещаются предприятия разного профиля — от производства продуктов питания до разработки сложных инженерных систем. Важно, что у нас есть такие площадки, которые позволяют бизнесу развиваться, создавать рабочие места и наращивать компетенции», — отметил Станислав Каторов.