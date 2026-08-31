Глава Ленинского округа посетил педагогическую конференцию в новой школе

В новой школе в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском округе прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Участие приняли депутат Госдумы Роман Терюшков и глава округа Станислав Каторов.

К новому учебному году в образовательные учреждения приняли 106 учителей и 65 воспитателей, из которых 36 учителей и 6 воспитателей — молодые специалисты. Школа в «Первом квартале» откроет двери для 1675 учеников 1 сентября.

«Благодаря тому что создаются современные школы и детские сады, учителя могут работать, а дети учиться в комфортных условиях. Но наша задача — не только строить, но и окружать педагогов заботой и поддержкой. Все наши инициативы направлены на то, чтобы каждый учитель чувствовал внимание государства», — отметил депутат Государственной Думы Роман Терюшков.

Особое внимание уделили мерам социальной поддержки педагогов. Благодаря программе «Социальная ипотека» собственное жилье с начала ее действия получили 53 учителя Ленинского округа, еще 404 педагога получают региональную компенсацию аренды жилья. С 2020 года участниками программы «Земский учитель» стали девять специалистов, с 1 сентября к ним присоединятся еще четыре педагога.

В этом году в Ленинском округе открываются две новые школы и три детских сада — в общей сложности это 3780 новых мест для детей. Работа по развитию образовательной инфраструктуры и поддержке педкадров продолжается на системной основе.