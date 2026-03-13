Глава Ленинского округа посетил областной форум по капремонту

Станислав Каторов принял участие в форуме «Капитальный ремонт 2026–2028: от планов к реализации». Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

Также на встрече присутствовали заместитель главы округа Татьяна Калямина и руководитель местного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмила Лернер.

Станислав Каторов подчеркнул, что главная задача — не просто составить планы на 2026 год, а обеспечить их качественное исполнение. При формировании программы учитывают запросы жителей. В этом году в округе запланирован капитальный ремонт 28 многоквартирных домов со 110 системами. Из них 22 дома и 90 систем отремонтируют по новым контрактам, два дома и две системы перенесены с 2025 года, еще два дома и восемь систем — работы по лифтовому оборудованию.

Работы пройдут в Видном, поселках Развилка, Новодрожжино, Петровское, Совхоз имени Ленина и других населенных пунктах. В перечень вошли дома на Белокаменном проезде, улицах Гаевского, Новой, имени Героя Советского Союза В. Фокина, Строительной и ПЛК, а также на Каширском шоссе.

Глава муниципалитета также отметил, что важно соблюдать сроки и стандарты, чтобы жители получили качественно выполненные работы.