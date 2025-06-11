Глава Ленинского округа посетил храм в поселке Битца

Глава Ленинского городского округа Московской области Станислав Каторов по приглашению иеромонаха Софрония посетил храм Святой Марины Великомученицы в поселке Битца. Вокруг храма продолжаются работы по благоустройству территории и строительству участка Юго-Восточной хорды.

Священнослужитель отметил, что из-за строительства дороги возникла угроза подтопления подвального помещения и прилегающей территории храма грунтовыми водами. Проблема стала особенно острой весной и осенью, когда подвал регулярно затапливало. Во время встречи с главой округа осмотрели проблемные участки и обсудили план дальнейших действий.

По итогам выездного совещания Станислав Каторов поручил профильным службам провести комплексное исследование для выявления причин изменения гидрологического режима и разработки мер по предотвращению дальнейшего подтопления.

Администрация Ленинского округа взяла ситуацию под контроль и заверила жителей поселка Битца, что сделает все необходимое для сохранения подвального помещения и территории храма. Контроль за решением вопроса осуществляет лично глава округа.

Отметим, что вблизи храма завершается строительство одного из этапов Юго-Восточной хорды. Для жителей Битцы, Вырубово, Измайлово и соседних населенных пунктов здесь обустроены перехватывающая парковка, удобные проезды, пешеходные переходы, включая подземный переход к станции МЦД-2 «Битца», а также новые остановочные павильоны. Строительство ЮВХ на территории Подмосковья от МКАД до Варшавского шоссе ведется одновременно на трех этапах.

Движение по основному участку автомагистрали открыто в 2024 году.