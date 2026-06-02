Глава Ленинского округа посетил детский реабилитационный центр

Глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с главой Домодедово Евгенией Хрусталевой посетил Российский реабилитационный центр «Детство» в День защиты детей. Для маленьких пациентов и их родителей организовали праздничный концерт с подарками и анимационной программой.

Центр специализируется на лечении детей с тяжелыми заболеваниями нервной системы, детским церебральным параличом и последствиями травм.

«Центр „Детство“ — это ведущее медицинское учреждение, где врачи, реабилитологи и медсестры ежедневно совершают настоящее чудо, возвращая детям здоровье. Впечатляет высочайший профессионализм специалистов и современное оборудование, на котором проводятся сложнейшие процедуры. Но больше всего поражает мужество и терпение самих ребят, которые упорно преодолевают трудности на пути к выздоровлению», — отметил Станислав Каторов.

Ежегодно курс реабилитации здесь проходят более 4000 детей со всей России. В 2025 году медицинскую помощь получили 879 ребят из Подмосковья, включая 94 жителей Ленинского округа. С начала 2026 года пролечено 346 юных пациентов из Московской области, в том числе 35 детей из муниципалитета.

«Мы оперировались, вы нас здесь вытянули после операции. Мы идем маленькими шагами, но идем», — поделилась мама одного из пациентов центра.

Праздничное мероприятие с танцами, веселыми конкурсами и сладкими подарками помогло подарить ребятам заряд положительных эмоций, что, по словам специалистов, также является важной частью терапевтического и реабилитационного процесса.