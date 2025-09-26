Глава Ленинского округа оценил планы реконструкции усадьбы Остров

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов побывал с рабочим визитом в одном из старейших и красивейших мест Подмосковья. Он обсудил с заместителями, предпринимателями, депутатами и настоятелем храма Преображения Господня планы по развитию территории усадьбы Остров.

На встрече была представлена комплексная концепция реконструкции и развития всего участка. Одним из ключевых направлений станет создание современной туристической зоны. Планируется также развить агрокластер на территории парк-отеля «Остров», благоустроить набережную живописного озера Кругляш и привести в порядок пространство вокруг храма Преображения Господня — духовной жемчужины села.

Уникальный комплекс, включающий в себя старинную усадьбу, конный двор, липовый парк и Преображенскую церковь, в 2028 году отметит 700-летие. Станислав Каторов подчеркнул важность подготовки к юбилею и создания на территории пространства, которым смогут гордиться будущие поколения.

«Наша задача заключается в том, чтобы сохранить это бесценное культурное наследие и сделать усадьбу центром притяжения как для жителей округа, так и для гостей», — сказал глава муниципалитета.