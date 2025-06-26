Глава Ленинского округа осмотрел новые линии местного завода сыров

Экскурсию по заводу «Рота-Агро» организовали для главы Ленинского городского округа Станислава Каторова. Он побывал в новых цехах производства премиальных сыров.

Сейчас на предприятии производят более 10 видов сыров. Продукцию поставляют не только на российский, но и на зарубежный рынок.

«Сейчас предприятие готовится к аудитам крупнейшего российского ритейлера X5 Group и Ашан, аудит розничной сети „Магнит“ уже пройден. На заводе запущена новая линия — линия по производству фасованного сладко-сливочного масла по классической ремесленной технологии. Также недавно введена в эксплуатацию Итальянская линия упаковки твердых и полутвердых сыров, произведенная компанией „Колиматик“ специально для сырного завода „Рота-Агро“», — добавил Станислав Каторов.

В «Рота-Агро» работают около 50 человек. Руководство планирует расширить штат до 200 сотрудников.

Плановая мощность завода — 5000 тонн сыра в год или порядка 12 тонн — в сутки. Здесь создан полный замкнутый цикл.