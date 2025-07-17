Глава Ленинского округа навестил в больнице пострадавших детей

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов посетил Видновскую клиническую больницу. Там находятся на обследовании две девочки из семьи, в которой было выявлено систематическое насилие над детьми.

По данным следствия, сестры и их 11-летний брат постоянно подвергались насилию со стороны матери и ее сожителя. Мальчик получил наиболее серьезные травмы и сейчас находится в детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске. С ребенком уже побеседовал психолог. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что состояние мальчика — удовлетворительное.

Станислав Каторов пообщался с девочками в Видновской больнице. Он рассказал, что сестры с интересом рассматривали игрушки, книги и подарки, с удовольствием рисовали и рассказывали о себе.

«Пообщавшись с девочками, могу с уверенностью сказать, что это жизнерадостные, открытые, активные и добрые дети. Несмотря на пережитый ужас, в них сохранилась детская непосредственность и вера в лучшее», — отметил глава Ленинского округа. Он добавил, что в настоящее время главное — обеспечить детям необходимую психологическую помощь и поддержку.

Руководство муниципалитета окажет детям всю необходимую помощь для прохождения реабилитации и начала новой жизни. В отношении матери и ее сожителя возбуждены уголовные дела.