Глава Ленинского округа навестил семью участника СВО

Глава Ленинского округа Станислав Каторов пришел в гости к супруге участника СВО Светлане. Он проверил качество сделанного ремонта, который выполнили при поддержке администрации, и уточнил, какая помощь еще необходима.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по поддержке Алексея и его семьи. Будем стараться выполнить их запросы скорее. Ждем нашего героя с победой домой!», — написал Станислав Каторов в своем телеграм-канале.

Алексей — командир танка, имеет опыт боевых действий. Награжден Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Сейчас он занимается вопросами повышения до старшего сержанта. Станислав Каторов пообещал помочь в сборе документов супругу.

Дома Алексея ждут жена Светлана и дочь Полина. Девочка учится в Видновской гимназии, посещает студию-школу народного танца Аллы Духовой «Todes», занимается акробатикой в комплексе «Видное» и плаванием в бассейне центра «Дельфин».

Жена поддерживает супруга и другие семьи военнослужащих в качестве социального координатора фонда «Защитники Отечества».

Светлана поблагодарила главу за оказанную помощь и внимание.

«Спасибо за вашу заботу, помощь и поддержку. Муж уже приезжал домой в отпуск. Надеюсь, сможет приехать и на новогодние праздники. Выходит на связь редко. Очень переживаем, ждем его домой», — поделилась Светлана во время встречи.

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