Глава Красногорска встретился с сотрудниками машиностроительного завода

Глава Красногорска Дмитрий Волков встретился с сотрудниками градообразующего предприятия. На мероприятии обсудили планы по взаимодействию и предложения по развитию города.

Ключевыми темами встречи стали вопросы производственного характера. Также сотрудники предприятия «Бецема» озвучили свои предложения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, касающиеся капитального ремонта домов и улучшения дорожной инфраструктуры.

Кроме того, участники встречи попросили главу муниципалитета установить остановку и в целом активно развивать территорию у станции МЦД «Павшино». Во встрече участвовали и ветераны производства, отдавшие почти 50 лет отрасли машиностроения.

«Благодарю всех работников, кто проявляет сопричастность как в личных, так и глобальных вопросах. И вместе с командой будем работать над реализацией озвученных задач. Важный механизм коммуникации — в том числе и та обратная связь, которая позволяет задавать вектор развития на последующий период», — прокомментировал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что встречи в таком формате также пройдут и на других предприятиях округа.

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