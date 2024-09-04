Глава Красногорска Волков встретился с участниками СВО

Глава городского округа Красногорск Владимир Волков встретился с двумя участниками специальной военной операции, которые приехали в отпуск. Прием провели в здании администрации.

«Продолжая наше взаимодействие с героями отечества, встретился с бойцами — Павлом Андреевичем и Дмитрием Вячеславовичем», — сказал Дмитрий Волков.

Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы: представление специальных средств и оборудования радиоэлектронной борьбы. Дмитрий Волков поручил подчиненным обращать внимание на потребности семей участников СВО и уделять им внимание в памятные даты и события.

В городском округе Красногорск помогают бойцам и жителям Курской области. Открыты три пункта сбора гуманитарной помощи. Первый работает в отделе развития здравоохранения в доме № 6 на Школьной улице со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, второй — в доме № 7 на Видной улице по такому же графику и третий пункт функционирует в отделе социального развития администрации Красногорска по будням с 9:00 до 18:00.

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