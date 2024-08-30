Глава Красногорска Волков вручил будущему первокласснику школьный рюкзак

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В гости к Саше Ядыкину накануне Дня знаний приехал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков. Он поздравил будущего школьника и подарил ему портфель с канцелярскими принадлежностями.

Первоклассник Саша Ядыкин впервые переступит порог нового образовательного центра «Сабурово» уже 2 сентября. Учебное заведение в этом году примет 825 школьников. Там организуют полный цикл пребывания детей.

Готовиться к учебе ребятам помогает администрация городского округа Красногорск. Всего в муниципалитете рюкзаки со школьными принадлежностями получат 15 детей.

«По доброй традиции в канун учебного года встречаемся с юными школьниками, и очень важной в этом отношении является та теплая семейная атмосфера, которая окружает ребят», — сказал Дмитрий Волков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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пресс-служба VK

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