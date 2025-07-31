Глава Красногорска проверил строительство школы и детсада в ЖК «Лесобережный»

В жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске возводят школу на 550 мест и детский сад на 310 мест. Глава округа Дмитрий Волков проверил строительную готовность объектов.

Работы по возведению школы выполнили более чем на 98%. В трехэтажном здании учебного заведения обустроят классы, актовый и спортивный залы, медицинский блок, пищеблок и столовую. На территории школы установят современный спортивный комплекс. Там оборудуют площадки, обустроят беговые дорожки и разместят игровые элементы. Открыть учебное заведение планируют 1 сентября.

Также завершают строительство детского сада на 16 групп. Для малышей там оборудуют музыкальный и физкультурный залы, обустроят медицинский блок, прачечную и пищеблок. На площадке перед зданием появятся игровые прогулочные зоны и спортивная площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.