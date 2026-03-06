Глава Красногорска проверил ремонт детского сада в поселке Мечниково

Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы продолжается в Мечникове. Глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков побывал на объекте и проверил, как идут работы.

Двухэтажное здание площадью около 1700 квадратных метров, построено в 1963 году. Главная проблема — ливневые стоки. Учреждение находится в низине и во время дождей или таяния снега сюда стекает вся вода.

«Заложили все ливневые приемники, сделали трассировку воды сверху. И в целом ситуация сейчас централизована», — рассказал Дмитрий Волков.