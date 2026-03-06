Глава Красногорска проверил ремонт детского сада в поселке Мечниково
Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы продолжается в Мечникове. Глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Волков побывал на объекте и проверил, как идут работы.
Двухэтажное здание площадью около 1700 квадратных метров, построено в 1963 году. Главная проблема — ливневые стоки. Учреждение находится в низине и во время дождей или таяния снега сюда стекает вся вода.
«Заложили все ливневые приемники, сделали трассировку воды сверху. И в целом ситуация сейчас централизована», — рассказал Дмитрий Волков.
В рамках капремонта специалисты выполнят инженерные изыскания, подготовят проектную документацию, проведут работы по обновлению здания детского сада. В перечне работ — ремонт кровли, спальных и игровых комнат, модернизация систем безопасности, благоустройство территории и закупка нового оборудования.
Ремонт планируют провести в спортивно-оздоровительном комплексе «Петрово-Дальнее». Здесь в спортивных секциях занимаются дети от полутора лет. Среди активностей — футбол, баскетбол, гимнастика, борьба. Глава округа поручил специалистам разобраться и подготовить предложения по ремонту.