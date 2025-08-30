Глава Красногорска проверил благоустройство Яблоневого сквера и городского парка

Преображения завершаются на территории двух общественных пространств Красногорска. Накануне ход работ проинспектировал глава городского округа Дмитрий Волков.

Сейчас специалисты обустраивают покрытия, монтируют инженерные системы и благоустраивают скейт-площадки в Яблоневом сквере. Параллельно в городском парке оборудуют пешеходную сеть, строят здание и трибуны «Зеленого театра», возрождают фонтан и исторические парковые скульптуры.

Все работы должны закончить осенью этого года.

«Важная задача, касающаяся обеих локаций, — проведение грамотной опиловки для придания эстетического вида и высадка новых деревьев. И в этом отношении предстоящий сентябрь станет ключевым месяцем выполнения основного объема работ как в части озеленения, так и в целом, запланированных проектом», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.