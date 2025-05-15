Глава Красногорска провел встречу с сотрудниками механического завода

Руководитель муниципалитета Владимир Волков посетил Красногорский завод имени Сергея Зверева, который входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех, чтобы побеседовать с руководством предприятия и его сотрудниками. Недавно к обязанностям временного генерального директора там приступил Антон Клоков.
Собравшиеся обсудили вопросы расселения аварийного жилья, а также работы социальных учреждений Красногорска. Отметим, что завод — это градообразующее предприятие, его сотрудники искренне заинтересованы в развитии родного края.
Глава Красногорска Владимир Волков пожелал Антону Клокову и всему трудовому коллективу успехов. Он также поблагодарил сотрудников завода за трудолюбие и профессионализм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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