Глава Красногорска провел встречу с сотрудниками механического завода

Руководитель муниципалитета Владимир Волков посетил Красногорский завод имени Сергея Зверева, который входит в состав холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех, чтобы побеседовать с руководством предприятия и его сотрудниками. Недавно к обязанностям временного генерального директора там приступил Антон Клоков.

Собравшиеся обсудили вопросы расселения аварийного жилья, а также работы социальных учреждений Красногорска. Отметим, что завод — это градообразующее предприятие, его сотрудники искренне заинтересованы в развитии родного края.

Глава Красногорска Владимир Волков пожелал Антону Клокову и всему трудовому коллективу успехов. Он также поблагодарил сотрудников завода за трудолюбие и профессионализм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.