Глава Красногорска провел встречу с сотрудниками филиала Мособлэнерго

Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков встретился с коллективом Красногорского филиала «Мособлэнерго». Предприятие является одним из ключевых в энергетическом секторе и обслуживает более 2 тысяч километров линий электроэнергии.

Одной из главных тем обсуждения стало привлечение специалистов в энергетическую отрасль. На предприятии готовы брать молодежь даже без опыта. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, полный социальный пакет и возможность карьерного роста.

Сразу после профессиональной повестки разговор перешел на личные темы. Работники предприятия обратились к главе округа с самыми разными вопросами, которые касались ремонта подъездов, установки коробки для игры в хоккей и реновации старейшего микрорайона Красногорска, где дома строились еще в 30-х годах прошлого века.

«Мы уже в августе хотим сносить дома. Начнем строительство новое, и за счет этого строительства будем расселять жителей», — рассказал Дмитрий Волков.