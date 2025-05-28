Глава Красногорска провел встречу с медицинскими работниками

Руководитель муниципалитета рассказал на встрече, что за три с половиной года в Красногорске было построено более 50 социальных объектов — 34 детских сада и 17 школ. Медиков также интересовало развитие инфраструктуры и строительство культурно-досуговых комплексов в Нахабине.

«Я вообще в восторге. Вот если бы такие форматы были бы чаще, мне кажется, это было бы просто супер. Потому что действительно глава услышал нас, увидел болевые точки. Он не может все знать, это не в его возможностях. У него должна быть та команда, которая, вот как сегодня, услышала, узнала, ответила и дала бы результат», — поделилась впечатлениями от встречи заведующая кардиологическим отделением Красногорской городской больницы Светлана Роюк.