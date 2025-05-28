Глава Красногорска провел встречу с медицинскими работниками

Врачи и глава городского округа Дмитрий Волков обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и улучшение жилищных условий. Выездная администрация прошла в формате «открытого микрофона».
Руководитель муниципалитета рассказал на встрече, что за три с половиной года в Красногорске было построено более 50 социальных объектов — 34 детских сада и 17 школ. Медиков также интересовало развитие инфраструктуры и строительство культурно-досуговых комплексов в Нахабине.
«Я вообще в восторге. Вот если бы такие форматы были бы чаще, мне кажется, это было бы просто супер. Потому что действительно глава услышал нас, увидел болевые точки. Он не может все знать, это не в его возможностях. У него должна быть та команда, которая, вот как сегодня, услышала, узнала, ответила и дала бы результат», — поделилась впечатлениями от встречи заведующая кардиологическим отделением Красногорской городской больницы Светлана Роюк.
Все обращения медработников сразу фиксировали. Часть из них глава округа взял под личный контроль.
Стройрынок загорелся в Солнечногорске. Огонь полыхает на 2100 «квадратов»
Клуб «Активное долголетие» в Богородском округе поучаствовал в правовом квизе
Глава Подольска проверил капремонт домов в Климовске
«Наступательная неадекватность». Захарова оценила последние заявления Мерца
Более 60 тысяч цветов высадят на общественных пространствах Солнечногорска
Глава Дмитрова провел личный прием жителей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте