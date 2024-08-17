Глава Красногорска Волков встретился с бойцом СВО

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встречается с бойцами СВО и их семьями еженедельно. Он помогает решать вопросы, которые ему озвучивают.

Никита Вадимович приехал в отпуск в Красногорск. Он попросил главу помочь в выплате материальной помощи, устройстве ребенка в спортивную секцию и расселении аварийного жилья.

«Ключевое направление нашей работы, и в этом всегда следуем принципам сопричастности и особого внимания, — встречи с героями и их близкими», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На встречу также пришла Анна Сергеевна. Ее супруг выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Жительница Красногорска активно помогает фронту.

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