Глава Красногорска Волков встретился с бойцом СВО

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков встречается с бойцами СВО и их семьями еженедельно. Он помогает решать вопросы, которые ему озвучивают.

Никита Вадимович приехал в отпуск в Красногорск. Он попросил главу помочь в выплате материальной помощи, устройстве ребенка в спортивную секцию и расселении аварийного жилья.

«Ключевое направление нашей работы, и в этом всегда следуем принципам сопричастности и особого внимания, — встречи с героями и их близкими», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

На встречу также пришла Анна Сергеевна. Ее супруг выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Жительница Красногорска активно помогает фронту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Живущие в цифре. Почему программисты скупы на эмоции

Теракт против мирного населения. Главное об ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

«Раны глубокие». Продавец спас администратора магазина в Подольске от грузчика с ножом

Личный помощник, врачи и дилеры. Кто виновен в смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри?

Участники выставки «Москва промышленная. Город будущего» смогут выйти в открытый космос

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте