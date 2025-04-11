Глава Красногорска посетил военно-исторический центр «Искатель»

Центр с 1976 года помогает в сохранении памяти о ключевом событии в истории всего мира — Великой Отечественной войне. Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков впервые побывал в «Искателе» и познакомился с его деятельностью.

«Есть уникальные документы. Это письма, личные вещи бойцов, обнаруженные на местах боев Великой Отечественной войны, смертные медальоны, которые мы находили, последние письма с фронта, которые бойцы писали и которые родственники нам при возвращении бойца отдали на память. Это очень дорогие вещи», — рассказал председатель центрального совета МОМОО ВИЦ «Искатель» Леонид Трестин.