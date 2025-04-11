Глава Красногорска посетил военно-исторический центр «Искатель»

Фото: 360.ru

Центр с 1976 года помогает в сохранении памяти о ключевом событии в истории всего мира — Великой Отечественной войне. Руководитель муниципалитета Дмитрий Волков впервые побывал в «Искателе» и познакомился с его деятельностью.

В центре находятся сотни экспонатов времен Великой Отечественной войны: от военной формы до печатных машинок.

«Есть уникальные документы. Это письма, личные вещи бойцов, обнаруженные на местах боев Великой Отечественной войны, смертные медальоны, которые мы находили, последние письма с фронта, которые бойцы писали и которые родственники нам при возвращении бойца отдали на память. Это очень дорогие вещи», — рассказал председатель центрального совета МОМОО ВИЦ «Искатель» Леонид Трестин.

Воспитанники центра также занимаются изучением архивов, участвуют в военно-исторических реконструкциях, проводят лекции в школах и тематические выставки.

Глава Красногорска вручил руководителю центра благодарственное письмо и наградной знак за вклад в сохранение исторической памяти.

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