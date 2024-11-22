Совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства провели в Красногорске

Глава округа Дмитрий Волков обсудил готовность Красногорска к отопительному сезону. На совещании были обозначены ключевые задачи для обеспечения комфорта и безопасности жителей.

На расширенном оперативном совещании Дмитрий Волков обратил внимание на приоритетные задачи в преддверии зимы. Он поручил коммунальным службам усилить контроль за уборкой снега и содержанием территорий. Особый акцент был сделан на обеспечении безопасности на дорогах и пешеходных зонах.

По словам главы, Красногорск успешно получил паспорт готовности к отопительному сезону. Этому предшествовала масштабная модернизация инфраструктуры: котельных, сетей теплоснабжения, водоподготовки и электроснабжения. В течение трех лет запланировано более двадцати новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в Красногорске началась подготовка к празднованию восьмидесятой годовщины Великой Победы. Для этого создан оргкомитет, объединяющий предложения от активных жителей и специалистов.

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